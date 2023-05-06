ماكرون يهنئ الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا بتتويجهما

هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبل قليل، الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا بتتويجهما وقال في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" إنهما "صديقا فرنسا" وإنه فخور بالوقوف إلى جانبهما في هذا اليوم التاريخي، وفقا لموقع "يورونيوز" الإخباري.

وشهدت بريطانيا، اليوم السبت، مراسم تتويج تشارلز الثالث ملكا في طقوس دينية مهيبة تعود إلى ألف عام من التاريخ والتقاليد، وسط إجراءات أمنية مشددة، بحضور نحو 100 من ملوك ورؤساء دول العالم.

وافتتح هذا اليوم التاريخي بـ"موكب الملك" الذي توجه في عربة اليوبيل الماسي الملكية من قصر باكنجهام إلى كنيسة ويستمنستر آبي. واصطف عشرات الآلاف على جانبي الطريق الواسع المؤدي للكنيسة لمتابعة الموكب الملكي.

واختار تشارلز أربعة مرافقين له من أقاربه، بما في ذلك حفيده الأمير جورج (9 أعوام) الثاني في ترتيب خلافة العرش، والابن الشاب لإدوارد توليماش ابن الملك بالمعمودية.

من جهتها، اختارت الملكة القرينة كاميلا أفرادا من عائلتها من زواجها الأول من أندرو باركر بولز. ورافقها ثلاثة من أحفادها، جاس ولويس وفريدي، إضافة إلى آرثر وهو ابن أحد أولاد إخوتها.

وبمجرد حضور الملك إلى الكنيسة بدأ الاحتفال تحت إشراف كبير أساقفة كانتربري جاستن ويلبي، الزعيم الروحي للكنيسة الأنجليكانية، حيث تم تقديم الملك للجمهور الذي قام بتحيته، ثم أدي اليمين، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وبحسب صحيفة "جادريان" البريطانية، فإن القسم الذي أداه الملك تشارلز الثالث خلال مراسم تتويجه، كان مختلفا عن القسم الذي أدته والدته الملكة الراحلة إلزابيث الثانية في عام 1953، فللمرة الأولى أضيفت مقدمة ألزمت الملك بشكل خاص بالسعى إلى تعزيز بيئة يمكن للأشخاص من جميع الأديان والمعتقدات العيش فيها بحرية.