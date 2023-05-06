مقرر «الأحزاب السياسية»: اهتمام بقضايا تعزيز ودعم الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها بالحوار الوطنى

قال مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطنى ووكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب إيهاب الطماوى، إن جميع الملفات المطروحة على اللجنة ذات أولوية ولا تقل أهمية، لافتا إلى تحديد ثلاث قضايا وملفات رئيسية سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة وهى؛ تعزيز ودعم الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها، والحوكمة الإدارية والمالية داخل الأحزاب، وتشكيل واختصاصات لجنة الاحزاب السياسية.

وأوضح الطماوى، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن اللجنة سوف تستمع لجميع الأحزاب السياسية والخبراء والشخصيات العامة والمتخصصين بشأن رؤيتهم حول تلك القضايا الثلاثة بهدف الوصول إلى المساحة المشتركة التى يمكن الانطلاق من خلالها إلى حياة حزبية قوية، ذاكرا أنه قد يتفرع عن تلك القضايا الرئيسية موضوعات أخرى.

وأكد مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطنى، أن كل ما يتم التوافق عليه داخل اللجنة سيكون محل إجراءات تنفيذية، موضحا أن الأمانة الفنية للحوار ستعلن جدول الجلسات والشخصيات التى ستشارك داخل كل اجتماع سيحدد.