تعرف على مقتنيات قدمت للملك تشارلز خلال تتويجه

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في مراسم تتويج تاريخية، حصل الملك تشارلز الثالث، على المسحة بالزيت من رئيس الأساقفة، ثم على الرداء الملكي، والكرة الذهبية التي يعلوها صليب، وصولجان وتاج القديس إدوارد الذي وضع على رأسه.

وقدم أعضاء العائلة الحاكمة تحية إجلال للملك.

وحضر المراسم أشقاء الملك تشارلز، وكذلك أبنائه حيث حضر ولي العهد أمير ويلز ويليام وزوجته كيت مديلتون وأبنائهما، فيما شارك الأمير هاري في المراسم بدون زوجته ميجان ماركل وطفليهما.

وبدأت مراسم التتويج الرسمي لتشارلز الثالث ملكا على بريطانيا، حيث انطلق موكب الملك من قصر باكينجهام عبر قوس "أدميرالتي" وميدان "ترافالجر" وساحة "البرلمان" باتجاه كنيسة ويستمنستر.

ووصل الأمير هاري إلى كنيسة وستمنستر في لندن، في وقت سابق اليوم السبت، لحضور تتويج والده الملك تشارلز.

ولم يكن واضحا إن كان هاري الابن الأصغر للملك سيشارك في المراسم بعد خلافه البارز مع العائلة المالكة.

لكن هاري قال الشهر الماضي إنه سيحضر من دون زوجته ميجان وطفليه، حيث يحتفل آرتشي ابنه الأكبر بعيد ميلاده الرابع، السبت.

وابتسم هاري وأومأ برأسه للحاضرين مع انضمامه إلى 100 من رؤساء الدول والشخصيات المرموقة داخل الكنيسة.