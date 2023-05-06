كوريا الجنوبية وأمريكا تجريان أكبر تدريبات بالذخيرة الحية

تجري كوريا الجنوبية وأمريكا أكبر تدريبات مشتركة بالذخيرة الحية، على الإطلاق هذا الشهر، بمناسبة الذكرى الـ70 لإقامة التحالف الثنائي والذكرى الـ75 لتأسيس الجيش الكوري الجنوبي.



وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم السبت، إن الحليفين سيجريان ما يسمونه بـ"تدريبات إبادة القوة النارية المشتركة" خمس مرات، في الفترة من 25 مايو الجاري حتى 15 يونيو المقبل، في ميدان التدريب على إطلاق النار، في منطقة "بوتشيون" بإقليم "جيونجي"، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.



وسيعرض الجانبان أحدث الأسلحة وقدرات الرد ضد استفزاز العدو.



ويذكر أن الحليفتين أجرتا استعراضات مماثلة 11 مرة، منذ عام 1977، لكن استعراض هذا العام سيكون الأكبر من نوعه، ويدور حول تعبئة أنظمة أسلحة عالية التقنية، يعتزم الجيش الكوري الجنوبي استحداثها.