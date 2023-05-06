تنظم بريطانيا حفلًا ضخمًا؛ لتتويج ملكها الجديد تشارلز الثالث الذي سيحضر حفل تويجه 90 حاكمًا ورئيسًا وملكًا من حول العالم، ولكن قائمة المدعوين لن تلتزم بالتقاليد هذه المرة، فقا لـ"سكاي نيوز".

وعلى مدى قرون، فرضت التقاليد عدم حضور أي عناصر ملكية متوجة في دول أخرى حفل تنصيب ملك بريطانيا، لكن الأمر اختلف هذه المرة، حيث إن ما لا يقل عن 4 ملوك وملكات ومجموعة من الأمراء والأميرات في طريقهم للحضور، من بين 90 حاكما ورئيسا مختلفا.

ولكن الرئيس الأمريكي جو بايدن فسيتبع التقليد ولن يحضر الحفل، بل ستمثله زوجته سيدة أمريكا الأولى جيل بايدن، عدا ذلك فمعظم الرؤساء أو رؤساء الوزراء العالميين سيكونون في لندن للحضور.

والرئيس الصيني شي جينبينغ فأرسل نائبه هان زهينغ، المسئول الصيني الذي شدد الإجراءات على المستعمرة البريطانية السابقة هونغ كونغ؛ مما أثار الجدل، وهذا القرار أثار غضب منظمة الحرية لهونغ كونغ.

وعن روسيا فهي غير مدعوة للحفل إلى جانب سوريا وإيران وأفغانستان وفنزويلا وبيلاروسيا.

• مراسم تتويج الملك تشارلز؟

في بداية المراسم، سيتوجه تشارلز وكاميلا من قصر بكنجهام إلى كنيسة وستمنستر عبر عربة اليوبيل الماسي، وستبدأ المراسم في الساعة العاشرة صباحا بتوقيت جرينتش.

وفور وصول الملك إلى الدير سيتربع على كرسي سانت إدوارد وسيؤدي اليمين؛ ليحكم بالعدل ويدعم كنيسة إنجلترا، التي هو رئيسها الفخري قبل الجزء الأكثر قداسة من المراسم عندما يمسح رئيس أساقفة كانتربري جاستن، ويلبي بالزيت المقدس على يديه ورأسه وصدره بالزيت المقدس الذي تم تكريسه في القدس.

وبعد تقديم تشارلز، بشعارات رمزية سيضع ويلبي تاج القديس إدوارد على رأسه، وسط صياح الحضور: «حفظ الله الملك».

وبعد ذلك سيقدم ابنه الأكبر ووريثه الأمير ويليام التحية راكعا أمام والده واضعا يديه بين يدي الملك متعهدا بالولاء له.

وسيدعو رئيس الأساقفة جميع الحاضرين في الكنيسة وفي جميع أنحاء البلاد لقسم الولاء لتشارلز، وهو عنصر جديد في التتويج؛ ليحل محل التكريم الذي كان يؤديه كبار الدوقات وأقران المملكة بصفة تقليدية.

وبعد العودة إلى قصر بكنجهام، سيظهر أفراد العائلة المالكة بشكل تقليدي في الشرقة، بينما تحلق طائرات عسكرية.

وتستمر الاحتفالات، بإقامة حفلات في الشوارع على مستوى البلاد وحفل موسيقي في منزل الملك بقلعة وندسور.