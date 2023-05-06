المدارس تستقبل الطلاب لأداء امتحانات نهاية العام

استقبلت المدارس اليوم طلاب سنوات النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الثانوي لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني.



ونفذت المدارس، أعمال الصيانة البسيطة وجهزت اللجان لاستقبال الطلاب، وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى التشديد على المديريات التعليمية بالالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية خلال وضع الأسئلة من قبل الموجهين العموم، ومع الالتزام بمنهج الفصل الدراسي الثاني وعدم تضمين الأسئلة الأجزاء المخصصة للاطلاع فقط.



وشدد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، على الانضباط داخل اللجان، وعدم منع أى طالب من أداء الامتحان والتيسير عليهم، مشيرا إلى عقد غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وتواصلها مع الإدارت التعليمية.



ولفت إلى التنسيق مع الجهات الأمنية لوضع خطة لتأمين المدارس والمبانى التعليمية لتوفير الجو الآمن للطلاب أثناء سير الامتحانات حتى إعلان النتيجة وضمان سرية طباعة الامتحانات وتأمين المطابع، مع الالتزام بمعايير الجودة فى جميع أعمال تقدير درجات ورصد النتائج مع مراعاة السرية التامة خلال عملية رصد الدرجات وعدم استخراج نتائج قبل اعتمادها بشكل رسمي.



وحذر من اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان للمعلم والطالب حتى لا يتم التعرض للمسائلة القانونية وتطبيق قانون مكافخة الغش، مؤكدا التعاون بين الإدارات ورؤساء لجان النظام والمراقبة وتوفير الاحتياجات اللازمة لكل لجنة نظام من أدوات وغيره وتسهيل مهمتهم.



إلى جانب متابعة خروج أوراق الإجابة من مقار اللجان وتوفير التأمين اللازم لها، ومتابعة أعمال تقدير المواد ومتابعة نسب المواد وإبلاغها إلى المديرية أولا بأول والانتهاء من أعمال التقدير فى الموعد المتقق عليه، وموافاة غرفة العمليات بالمديرية بالغياب والحضور فور بدء الامتحان بفترة مناسبة، ومراعاة انتقاء رؤساء لجان سير امتحانات الإعدادية، الإبلاغ عن حالات الغش بالتليفون أو أى وسيلة أخرى لغرفة عمليات المديرية.



وقال أشرف سلومة مدير مديرية تعليم الجيزة، إنه يجب الالتزام بتفعيل غرفة عمليات الامتحانات في الإدارات والتبليغ عن أية مشكلة، والتواصل مع قطاعات المرافق وتعقيم اللجان وتوفير النظافة اللازمة لدورات المياه بصورة يومية واتباع كل الإجراءات الاحترازية.



ووجه بالتعامل بحرص مع مظاريف الأسئلة عند تسليمها من مراكز توزيع الأسئلة والمحافظة عليها وتأمينها حتى وصولها إلى مقار اللجان والالتزام بموعد فتح مظاريف الأسئلة والتأكد من سلامة أوراق الأسئلة وكفايتها لجميع نوعيات الطلاب وخصوصا طلاب (الدمج - واللغات) بحضور الموجه المقيم، ومخاطبة مراكز الشرطة لتوفير التأمين للجان وخاصة اللجان التي يتواجد بها طلاب المنازل والفصل بين الطلاب النظاميين وطلاب المنازل عند الانصراف لعدم حدوث مشاكل.