بركان جواتيمالا يهدأ بعد إطلاق عمود من الرماد إلى ارتفاع 6 كيلومترات

بعد يوم من ثوران بركان في جواتيمالا وإطلاقه عمودا من الرماد بلغ ارتفاعه ستة كيلو مترات، هدأ الجبل الذي يبلغ ارتفاعه نحو 3800 متر، حسبما قالت السلطات يوم الجمعة.

ويقع البركان، الذي يعرف باسم "فولكان دي فويجو" (بركان النار) على بعد حوالي 40 كيلومترا جنوب غرب العاصمة جواتيمالا سيتي، ويطلق البركان حاليا عمودا ضعيفا من الدخان.

ولأسباب تتعلق بالسلامة، سيظل أكثر من 1100 شخص تم إجلاؤهم من القرى المحيطة بالبركان، في ملاجئ طوارئ في الوقت الحالي.

وقال المعهد الوطني لعلم الزلازل والبراكين والأرصاد الجوية وعلوم المياه في البلاد، إنه من المتوقع حدوث انفجارات أصغر وانهيارات للمواد المتراكمة على المنحدرات خلال الأيام المقبلة.

وحدث ثوران كبير لهذا البركان، وهو الأكثر نشاطا في جواتيمالا، في عام 2018 وأسفر عن مقتل نحو 200 شخص على الأقل.

وأثر الانفجار البركاني على أكثر من 1.7 مليون شخص حيث دفنت الحمم المنصهرة المتدفقة والرماد الساخن عدة قرى في بلديات ايسكوينتلا وألوتينانجو وسان بيدرو يبوكابا.