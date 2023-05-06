 وزير الخارجية التركي: لا إصابات جراء استهداف موكب سفيرنا في الخرطوم - بوابة الشروق
السبت 6 مايو 2023 7:46 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الزمالك بالانسحاب من كأس السوبر المصري أمام الأهلي؟

النتـائـج تصويت

وزير الخارجية التركي: لا إصابات جراء استهداف موكب سفيرنا في الخرطوم

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو
هديل هلال
نشر في: السبت 6 مايو 2023 - 7:23 م | آخر تحديث: السبت 6 مايو 2023 - 7:23 م

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، عدم وجود أي إصابات لأي من السفير أو الحرس أو القوات الخاصة، جراء حادثة إطلاق النار التي استهدفت سيارة في موكب السفير التركي لدى الخرطوم إسماعيل تشوبان أوغلو.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، أوضح «أوغلو» في تصريحات صحفية، السبت، أن الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تجري وسط المدينة.

وفي وقت سابق، تعرضت سيارة السفير التركي لدى السودان إلى إطلاق نار، حسبما أعلنت قوات الدعم السريع، السبت.

وقالت القوات إن سيارة السفير التركي بالخرطوم إسماعيل جوبان أوغلو تعرضت لإطلاق نار، بعدما تم التنسيق المسبق بين الطرفين حول الإجلاء.

ووجهت قوات الدعم السريع، الاتهام إلى الجيش في الواقعة، وقالت إن مباني السفارة تقع تحت سيطرة الجيش السوداني، وفق تعبيرها.

وأكدت قوات الدعم السريع أنها أجلت السفير ووفده إلى مكان آمن.

وخلال 3 أسابيع من الصراع، تعرضت مقار وبعثات دبلوماسية في السودان إلى هجمات وعمليات نهب، أدانها المجتمع الدولي.

ويستمر الصراع في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، مما أودى بحياة المئات ودفع عشرات الآلاف للفرار إلى الخارج، في حين يجتمع السبت ممثلون للطرفين في جدة لإجراء محادثات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك