القاهرة: رفع مخلفات القمامة من مدينة النور والقصيرين بحى الزاوية الحمراء

شن اللواء عبد الله عزت الديب، رئيس حي الزاوية الحمراء، شمال محافظة القاهرة، حملة لمتابعة أعمال النظافة بنطاق شوارع وميادين الحى على مدار اليوم، مشيرًا إلى رفع مخلفات القمامة من مربع مدينة النور والقصيرين وشوارع الشركات ومنشية الجمل وترعة الإسماعيلية، بواسطة مشرفى القطاعات وفرع هيئة النظافة ومسئول وحدة الرصد بالحى.



ولفت الديب، اليوم السبت، إلى إزالة أبواب حديدية وإيقاف تحويل شقة من سكنى لتجارى فى 54 شارع المهندس الرشيدي بمدينة النور، مؤكدا اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.



وأكد رئيس حى الزاوية الحمراء، رفع الإشغالات من شوارع أبو بكر الصديق وأحمد حشاد، وشارع سينا بمدينة الأحلام، موضحًا أنه صادر إشغالات مقهى محمد درويش القصيرين، وإزالة تعديات لسوبر ماركت بشارع خليفة سليمان فى مدينة النور.