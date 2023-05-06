 بقيادة البدري.. الصفاقسي يهزم اتحاد تطاوين برباعية في الدوري التونسي - بوابة الشروق
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بقيادة البدري.. الصفاقسي يهزم اتحاد تطاوين برباعية في الدوري التونسي

محمد عاطف
نشر في: السبت 6 مايو 2023 - 8:34 م | آخر تحديث: السبت 6 مايو 2023 - 8:34 م

فاز فريق الصفاقسي بقيادة مدربه حسام البدري، فوزًا ثمينًا على نظيره اتحاد تطاوين برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب نجيب خطاب مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة التتويج بالدوري التونسي.

وأنهى الصفاقسي الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما إسماعيل دياكيتي في الدقيقة 19، وأشرف الحباسي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، سجل الصفاقسي هدفين عن طريق حسين علي السعيدي ومحمد كانتي في الدقيقتين 53 و58.

وبتلك النتيجة، رفع الصفاقسي رصيده للنقطة التاسعة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد تطاوين عند 3 نقاط في المركز الأخير.


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