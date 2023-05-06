اليوم بدء الامتحانات الإلكترونية لأبنائنا في الخارج

تبدأ اليوم السبت الامتحانات الإلكترونية لأبنائنا في الخارج من الساعة ٩ صباحا وحتى الساعة ٤ مساء، وللطلاب المتخلفين عن أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول بداية من الساعة ٥ مساء وحتى الساعة ١١ مساءً بتوقيت الدولة الذي يؤدي بها الطلاب الامتحانات.



ويتاح للطلاب الدخول لمنصة الامتحانات الإلكترونية من خارج جمهورية مصر العربية فقط، وطبقا لجدول الامتحانات الرسمي المعلن، وأن يتاح للطلاب الدخول لمنصة الامتحانات الإلكترونية من خلال الرابط التالي:

https://exam.abroad.moe.gov.eg/



ويتاح للطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحانات الإلكترونية خلال التوقيتات المحددة، القيام بتحميل نسخة إلكترونية (PDF) لنموذج الامتحان ونموذج الإجابة الخاص به، اعتباراً من الساعة ١٢ مساء ولمدة ٢٤ ساعة، ويتم رفع ورقة الإجابة فقط بعد حل وكتابة بيانات الطالب عليها بذات المكان على المنصة يوميًا.



وقررت الوزارة تخفيف المناهج على طلاب أبنائنا في الخارج أسوة بزملائهم في الداخل، قائلة إنه في إطار الحرص على مصلحة الطلبة المصريين بالخارج وأسوة بزملائهم في الداخل، تقرر تخفيف المناهج لهم عن طريق تحديد أجزاء من مناهج الفصل الدراسي الثاني لتكون للاطلاع والتعلم الذاتي فقط ولن تأتي ضمن امتحانات نهاية العام الدراسي.



كانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت السماح للطلاب من أبنائنا في الخارج الذين تخلفوا عن تأدية امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الدراسي 2022 -2023 أن يتقدموا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني.



وأعلنت الوزارة السماح للطلاب من أبنائنا في الخارج ممن تعثروا في التقديم في الموعد المحدد على الموقع الإلكتروني لظروف طارئة، بتأدية الامتحانات مع امتحانات الدور الثاني.



ووجهت الوزارة خطابا لكل المديريات التعليمية لتنفيذ القواعد المتعارف عليها منذ العام الماضي بتسكين طلاب صفوف النقل العائدين من الخارج والحاصلين على شهادة أبنائنا في الخارج (اجتاز) وفقا للصف الدراسي الحاصلين عليه ولا يتم عقد امتحانات تحديد المستوى.