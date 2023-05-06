 الجيش الروسي يدمر أكثر من 170 هدفا في اتجاه كراسنوليمانسكي - بوابة الشروق
السبت 6 مايو 2023 9:24 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الزمالك بالانسحاب من كأس السوبر المصري أمام الأهلي؟
النتـائـج تصويت

الجيش الروسي يدمر أكثر من 170 هدفا في اتجاه كراسنوليمانسكي

أ ش أ
نشر في: السبت 6 مايو 2023 - 9:16 ص | آخر تحديث: السبت 6 مايو 2023 - 9:16 ص
قال ألكسندر سافتشوك رئيس المركز الصحفي لمجموعة "سنتر" بالجيش الروسي، إن وحدات هذه المجموعة، تمكنت من تدمير أكثر من 170 هدفا في اتجاه كراسنوليمانسكي بالقرب من جمهورية دونيتسك.

ونوه سافتشوك - حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم السبت - بأنه خلال تبادل القصف المدفعي مع القوات الأوكرانية، تمكنت المدفعية الروسية من قمع حوالي 20 موقعا للمدفعية المعادية وأكثر من 10 أطقم قذائف هاون تابعة للقوات الأوكرانية.

وأوضح سافتشوك أن منظومات الدفاع الجوي الروسية تمكنت كذلك من تدمير عدة قذائف صاروخية من طراز "هيمارس" في المركزين السكنيين كريمنايا وسيفيردونيتسك في منطقة دونباس.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك