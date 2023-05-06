مسئولة أوكرانية: الضربات الروسية الأخيرة لها مهمة استطلاعية

أكدت نائبة وزير الدفاع الأوكراني حنا ماليار، أن الجيش الأوكراني يعتبر أن الضربات الأخيرة التي شنتها روسيا ضد أهداف عديدة داخل أوكرانيا لها في الأساس مهمة استطلاعية، وأن الجيش الروسي يعمل، وفقًا لقدراته ولم يقدم على أي تغيير في تكتيكاته العسكرية.

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني - في تصريحات صحفية، نقلتها وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية، اليوم السبت - "إذا نظرت إلى ديناميكيات تصرفات روسيا والحرب بشكل عام، لا يوجد تغيير في التكتيكات في الوقت الحالي. وروسيا تتصرف في حدود قدراتها".

وأضافت أن "الروس يقومون الآن، على وجه الخصوص، بإعداد إنتاج أنواع معينة من الأسلحة واختبارها. وما قد يبدو لنا كنوع من التغيير التكتيكي هو في الواقع مسار حرب وفقًا لقدراتهم".

وتابعت ماليار: "بمجرد زيادة القدرات، يفعل الروس شيئًا آخر وبمجرد أن يكونوا في حالة تراجع، يعلقون شيئًا ما، لكن هذا لا يشير إلى أي تكتيكات جديدة. ويعتبر الجيش الأوكراني أن الضربات الأخيرة هي على الأرجح اختبار واستكشاف قدرات دفاعنا الجوي".

ورأت المسئولة الأوكرانية أن "الضربات الروسية الأخيرة تمهد الطريق لهجمات مستقبلية".