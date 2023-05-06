حرص مهند مجدي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، ورئيس بعثة فريق الكرة بالإمارات، على تهنئة اللاعبين والجهاز الفني وجميع أعضاء البعثة بعد الفوز علي بيراميدز، والتتويج ببطولة السوبر المصري للمرة الثالثة عشرة في تاريخ النادي.

وقال إن الأهلي قدم مباراة كبيرة واستحق التتويج باللقب، وقبل كل شيء نال احترام الجميع هنا في أبو ظبي، مؤكدًا أن البطولة شهدت ظروفًا وتحديات كثيرة، ولكن شخصية الأهلي تظهر دائمًا في المواقف الصعبة، وهذه الشخصية عبرت عن نفسها من خلال أداء اللاعبين وسلوكهم في الملعب.

وأضاف مهند مجدي أن الأهلي منذ الوصول للإمارات كان مصرًّا علي إسعاد جماهيره، وكانت هناك حالة تركيز كبيرة وإصرار على العودة بكأس البطولة، مؤكدًا أنه لمس هذا الإصرار في عيون اللاعبين والجهاز الفني وجميع أعضاء البعثة، ولهذا استحق الأهلي التتويج والوصول إلى الهدف الذي حضر من أجله إلى الإمارات.

وأوضح أن مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، يسعى دائمًا لتوفير كل ما يلزم ليس فقط لفريق الكرة ولكن لجميع فرق النادي، لضمان السير دائمًا على طريق البطولات، وتسطير تاريخ جديد يضاف لإنجازات ونجاحات النادي على كافة الأصعدة.

واختتم رئيس بعثة فريق الكرة في الإمارات حديثه بتوجيه الشكر لجماهير الأهلي، التي حرصت على مؤازرة الفريق في استاد محمد بن زايد الذي استضاف مباراة السوبر.

وقال إن المئات من الجماهير حرصت على الحضور من كافة دول الخليج لمساندة الفريق وتحملت مشقة السفر، وأن هذا الأمر ليس بجديد على جماهير الأهلي، الشريك الرئيسي والدائم في كل النجاحات والبطولات التي يحققها النادي.