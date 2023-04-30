جوارديولا: أحب الإشادة بهالاند عندما لا يسجل

يعتقد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، أن تراجع أداء فريقه في الشوط الثاني من مواجهة ليدز يونايتد، سببه ضغط المباريات.

وحقق مانشستر سيتي، فوزًا صعبًا على ليدز، 2-1 اليوم السبت، على ملعب الاتحاد، ضمن لقاءات الجولة 35 للبريميرليج.

وقال جوارديولا، في تصريحات لشبكة "BBC" عقب المباراة: "لقد لعبنا مباراة استثنائية، وسيطرنا على اللقاء بالكامل، كان الشوط الأول استثنائيًا، ربما لم نكن مرنين كما ينبغي".

وأضاف: "الأداء تراجع في الشوط الثاني، ولكن يجب ألا ننسى أننا خضنا 3 مباريات في 6 أيام مع الكثير من الضغط الذهني".

وأوضح: "بعد لقاء آرسنال كنا مستنزفين قليلا ثم واجهنا فولهام ووست هام، وهم خصوم أقوياء، في النهاية، كان يمكن أن تنتهي المباراة تمامًا بركلة الجزاء التي أهدرها جندوجان".

وتابع: "أود أن أقول إنها كانت مباراة مريحة بالنسبة لجندوجان، لأنه لم يتعرض لضغوط كبيرة. لكن كيف أصفه؟ يمكنه فعل كل شيء، بصفته لاعب وسط مهاجم أو مهاجم، فهو ذكي للغاية. ويسعدني وجوده".

وعن ترك هالاند ركلة الجزاء لجندوجان، قال: "إنها تظهر مدى روعة وكرم إيرلينج، إذا كانت النتيجة 4-0 قبل 10 دقائق، حسنًا، لكن عند 2-0؟ إيرلينج هو أفضل منفذ حاليا، لذا كان عليه أن يسددها".

وختم: "اليوم كان يمكن لإيرلنج أن يسجل هدفين أو 3 لقد لعب بشكل لا يصدق، في حركته وكل شيء، أحب الإشادة بهالاند عندما لا يسجل، وإذا سجل جندوجان فقد سجل الجميع".