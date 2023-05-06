 المركز السوري للزلازل يرصد 10 هزات أرضية خلال الـ 24 ساعة الماضية - بوابة الشروق
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المركز السوري للزلازل يرصد 10 هزات أرضية خلال الـ 24 ساعة الماضية

أ ش أ
نشر في: السبت 6 مايو 2023 - 11:25 ص | آخر تحديث: السبت 6 مايو 2023 - 11:25 ص
أعلن المركز الوطني السوري للزلازل، تسجيل 10 هزات أرضية، ما بين ضعيفة ومتوسطة القوة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم السبت - أن محطات الرصد سجلت هزتين بقوة 4.2 و2.8 درجة على مقياس ريختر، وذلك في البحر المتوسط شمال اللاذقية بـ 56 كم و 38 كم.

وأشار إلى تسجيل هزتين بقوة 3.8 و2.7 درجة في لواء إسكندرون غرب وشمال غرب إدلب بـ 65 و 56 كم، وتسجيل 5 هزات في تركيا أعلاها بقوة 4.6 درجة، وهزة في قبرص بقوة 2.9 درجة، مضيفا أن الهزات حصلت على أعماق مختلفة، وصلت إلى 37.2 كم.

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