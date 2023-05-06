المركز السوري للزلازل يرصد 10 هزات أرضية خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلن المركز الوطني السوري للزلازل، تسجيل 10 هزات أرضية، ما بين ضعيفة ومتوسطة القوة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح المركز - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم السبت - أن محطات الرصد سجلت هزتين بقوة 4.2 و2.8 درجة على مقياس ريختر، وذلك في البحر المتوسط شمال اللاذقية بـ 56 كم و 38 كم.



وأشار إلى تسجيل هزتين بقوة 3.8 و2.7 درجة في لواء إسكندرون غرب وشمال غرب إدلب بـ 65 و 56 كم، وتسجيل 5 هزات في تركيا أعلاها بقوة 4.6 درجة، وهزة في قبرص بقوة 2.9 درجة، مضيفا أن الهزات حصلت على أعماق مختلفة، وصلت إلى 37.2 كم.