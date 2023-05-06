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علق توفيق السيد نائب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، على أداء طاقم التحكيم الذي قاد مباراة الأهلي وبيراميدز، في بطولة كأس السوبر المصري.

وأدار محمود البنا مباراة الأهلي وبيراميدز، والتي أقيمت على ملعب محمد بن زايد في الإمارات مساء الجمعة، والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف.

وقال توفيق السيد في تصريحات تليفزيونية: «طاقم الحكام بقيادة البنا استحق النجومية الكاملة بعد الأداء الرائع في مباراة السوبر المصري».

وأضاف: «نجاح محمود البنا استمرار لنجاح الحكام في نهائي كأس مصر، وأتحفظ علي التعليق على طرد علي جبر لأننا لانعرف حيثيات قرار البنا، واحترم كل آراء المحللين»

وأوضح توفيق السيد: «التحكيم المصري بخير وكل التوفيق لكل حكامنا المصريين، وطالما لجنة الحكام الحالية موجودة فلن يحكم المباريات الهامة سوي حكام مصريين».

وتابع: «محمود البنا يسافر تنزانيا لإدارة مباراة نصف نهائي الكونفدرالية، ومحمد معروف يسافر لكأس العالم للشباب بالأرجنتين والدوري التونسي دائم الاستعانة بحكامنا».

وأتم: «محمد معروف مرشح بقوة للتواجد في كأس العالم 2026».