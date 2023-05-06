كهربا يعلن تمديد عقده مع الأهلي لمدة موسمين

أعلن محمود عبد المنعم «كهربا» لاعب النادي الأهلي، تمديد عقده مع الفريق الأحمر لموسمين إضافيين، لينتهي في صيف 2026 بدلاً من 2024.

وكان الأهلي قد توج بلقب كأس السوبر المصري للمرة الـ 13 في تاريخه، بعد فوزه على نظيره بيراميدز بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وقال كهربا في تصريحات تليفزيونية: «جددت مع النادي الأهلي لمدة موسمين، ومستمر مع النادي خلال الفترة المقبلة حتى نهاية مسيرتي».

وأضاف: «ما بيني وبين النادي الأهلي بعيد تماما عن العقود وأي تفاصيل مالية أخرى، وأرغب في التتويج بالألقاب مع الفريق».

وأتم: «تركيزي خلال الفترة الماضية، كان على الظهور بشكل جيد للغاية مع الفريق بعد العودة من الإيقاف وهو ما حدث بالفعل، ونجحت في الوصول إلى هدفي خلال الفترة الأخيرة».