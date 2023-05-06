نقابة أطباء السودان: ارتفاع عدد الوفيات بين المدنيين منذ بداية الاشتباكات إلى 479

أعلنت نقابة أطباء السودان، عن ارتفاع عدد الضحايا بين المدنيين منذ بداية الاشتباكات في السودان إلى 479 حالة وفاة، و2518 حالة إصابة.

وقالت في بيان لها، نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء السبت، إن الاشتباكات ما زالت جارية بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع لليوم الواحد والعشرين على التوالي، مشيرة إلى أنها أسفرت عن مزيد من الضحايا، يجري حصرهم حتى لحظة إصدار التقرير في العاصمة والأقاليم.

ونوهت أن العديد والكثير من الإصابات والوفيات غير مشمولة في هذا الحصر، قائلة إن النقابة لم تتمكن من الوصول للمستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد.

وذكرت أن جميع المستشفيات والمرافق الصحية مازالت متوقفة في مدينة الجنينة حتى اللحظة، لافتة إلى حصر 100 وفاة بالمدينة منذ يوم 24 من أبريل، وعدم وجود حصر دقيق لعدد الإصابات إلى الآن.

وأوضحت أن عدد الوفيات والإصابات التي تم حصرها بين المدنيين بتاريخ 5 مايو بلغ 6 وفيات و64 إصابة؛ بينها 4 وفيات و33 إصابة في العاصمة الخرطوم، وحالة وفاة و23 إصابة في مدينة بحري، و8 إصابات في أم درمان، وحالة وفاة في مدينة الأبيض.