تحت عنوان "أثر كيت.. كيف أصبحت أميرة ويلز السلاح غير السري للعائلة المالكة"، نشرت صحيفة "جارديان" البريطانية تقريرا مطولا حول أميرة ويلز، كيت ميدلتون.

وقالت الصحيفة البريطانية، إن كيت قولبت نفسها لتلائم المؤسسة (الملكية)، والآن تتمتع بنوع القوة الناعمة التي كان يستميت الساسة من أجل الحصول عليه.

واستشهدت الصحيفة بأنه في أحد أيام يناير فاجئت كيت ، التي تعد إحدى أشهر نساء العالم حشدا من المتسوقين بأحد أسواق ليدز، وعرضت التقاط صور السيلفي، بما في ذلك مع رجل ارتبك للغاية من مقابلة أحد أفراد العائلة الملكية. لكنها طمأنته برفق، وقالت له: "جميعنا نصاب بالتوتر".

وبعد مصافحتها أيدي البعض وتبادل أطراف الحديث مع التجار، اتجهت إلى جامعة ليدز من أجل حضور ما يمكن القول إنه صميم اليوم.

وحضرت الأميرة، التي تروج لمشروعها الجديد حول كيفية تأثير السنوات الخمسة الأولى على فرص حياة الأطفال، محاضرة عن نفسية الأطفال، وتحدثت بعد ذلك مع الطلاب عن دراسات مرحلة الطفولة المتعلقة بأطروحاتهم.

وذكرت "جارديان" أن كيت لا يمكن أن تحظى بمسيرة مهنية بالمعنى التقليدي، لكن لا يمكن رؤيتها وهي لا تفعل شيئا في أيامها، فيمكنها التنافس بمرح مع زوجها كخوضهما تحديات الدراجة الهوائية بمراكز الترفيه الويلزية، لكنها لا تتفوق عليه.

وأضافت الصحيفة البريطانية أنها حياة فاخرة للغاية لوصفها بالصعبة، لكن يرجح تاريخ الزيجات الملكية من ديانا إلى كاميلا ومؤخرا ميجان، أنها ليست سهلة كذلك.

وقد وجدت كيت ميدلتون مكانها في العائلة كأم ملكية – أم رياضية لثلاثة أطفال دائما ما يلعبون في الهواء الطلق، ومن التدريب مع الحرس الإيرلندي في الثلج إلى شواء المارشميلو حول نيران مخيم الكشافة.

وبحسب "جارديان"، قيل إن صديق للعائلة وصفها في إحدى المرات بأنها لا تريد شيء أكثر من حياة مع كثير من الأطفال، ومنزل في الريف، واقتناء كلاب. وفي يناير، جاءت بالمرتبة الثانية كأشهر فرد ملكي على قيد الحياة بعد الأميرة آن، بحسب تقييمات شركة "يوجوف" لأبحاث السوق.

وقالت فيكتوريا ميرفي، الكاتبة بمجلة "تاون أند كانتري" إن "كيت لديها هذا الأسلوب الذي يشبه للغاية أسلوب الملكة إليزابيث".

وأضافت: "عندما بدأت (حياتها بالعائلة الملكية) كانت قلقة للغاية وحريصة جدا على سماع ما أعتقد الناس أنه يجب عليها فعله. بمرور الوقت أصبحت أكثر ثقة في الأخذ بزمام الأمور، لكن لازلت أعتقد أن هذا يتم دائما بطريقة هادئة للغاية".

وذكرت الصحيفة البريطانية أنه عندما كانت كيت حاملا في ابنها الثالث، لويس، شكلت للمرة الأولى مجموعة لمعرفة كيفية تحسين فرص حياة الأطفال من خلال التدخل بشكل أكثر فاعلية في سنواتهم الأولى.

وأشارت الصحيفة إلى أنها كانت أحد رعاة مركز "آنا فرويد" الخيري للصحة العقلية للأطفال على مدار عامين، وعملت إلى جانب الأميرين ويليام وهاري في حملاتهم لإزالة الوصم عن الأمراض العقلية.

وعندما بدأت عملها الفردي، بنت على تلك الجهود، وشحذت قناعاتها من خلال ما رأته لاحقا من تأثير جائحة كورونا على العائلات الشابة.

وكانت النتيجة النهائية إنشاء مركز المؤسسة الملكية للطفولة المبكرة الذي أطلقته عام 2021، والذي يوجهه مجموعة استشارية من عدة أكاديميين وخبراء السياسة، ومكلفا بمهمة تسليط الضوء على التأثير بالغ الأهمية للسنوات الخمس الأولى على نمو أدمغة الأطفال.