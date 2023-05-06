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صلاح يقود هجوم ليفربول ضد برينتفورد في البريميرليج

شريف أبوحمد
نشر في: السبت 6 مايو 2023 - 6:51 م | آخر تحديث: السبت 6 مايو 2023 - 6:51 م

أعلن المدير الفني لنادي ليفربول يورجن كلوب التشكيل الأساسي لمواجهة برينتفورد، في المباراة التي تقام على ملعب "آنفيلد"، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي.

ويقود النجم محمد صلاح هجوم الريدز، وبجانبه داروين نونيز وديوجو جوتا.

ويحتل ليفربول المركز الخامس في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 59 نقطة متقدما بفارق 4 نقاط عن برايتون، فيما يأتي برينتفورد في المركز التاسع برصيد 50 نقطة.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبرتسون، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، ترينت ألكسندر أرنولد. 

خط الوسط: فابينيو، كوريتس جونز، كودي جاكبو.

خط الهجوم: ديوجو جوتا، داروين نونيز، محمد صلاح


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