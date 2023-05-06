محكمة ألمانية تسمح برفع الأعلام الأوكرانية في برلين خلال ذكرى الحرب العالمية الثانية

سمحت محكمة ألمانية برفع أعلام أوكرانيا يومي 8 و9 مايو الجاري في محيط ثلاثة نصب تذكارية سوفيتية بالعاصمة برلين لإحياء ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية، قبل 78 عاما.



وألغت المحكمة الإدارية في برلين بذلك حظرا أصدرته الشرطة أمس الجمعة، بحسب بيانات صحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية الصادرة اليوم السبت.



وكتبت شرطة برلين على "تويتر" ليلة الجمعة/السبت، أن المحكمة أصدرت حكمها بناء على تقييم مختلف للمخاطر، وسمحت باستخدام الأعلام الأوكرانية بالإضافة إلى مسيرات وأغاني عسكرية أوكرانية في المواقع المحددة، مضيفة: "لن نطعن على القرار".



وأصدرت الشرطة أمس حظرا على رفع الأعلام الروسية والأوكرانية حول نصب تذكارية سوفيتية في مناطق تريبتوف وتيرجارتن وشونهولتسر هايده يومي الثامن والتاسع من مايو الجاري.



ويصادف اليومان الذكرى الـ 78 لانتهاء الحرب العالمية الثانية في أوروبا.



وقالت الشرطة أمس إنه من أجل ضمان "إحياء ذكرى ضحايا جنود الجيش السوفيتي السابق بشكل مشرف"، مُنعت الأغاني العسكرية حول النصب التذكارية الثلاثة. كما يُحظر "ترديد شعارات من شأنها، في ظل الوضع الحالي، أن تكون مؤيدة للحرب الحالية أوكرانيا أو ممجدة لها".



وبحسب تقرير "تاجس شبيجل"، قدم المحامي باتريك هاينمان طلبا عاجلا إلى المحكمة الإدارية بتكليف من نادي "فيتشي" الأوكراني الثقافي في برلين ضد حظر الأعلام والرموز الأوكرانية خلال اليومين.



وقال المحامي للصحيفة: "المحكمة الإدارية أكدت رأينا القانوني: من الواضح أن حظر الأعلام الأوكرانية - على حد تعبير المحكمة - غير قانوني"، مضيفا أن أي شخص يستخدم حقه الأساسي في الاعتراف علنا بالأمة الأوكرانية وضحاياها التاريخيين خلال هزيمة النازيين لا يشكل تهديدا للأمن العام.



وطبقت برلين مثل هذا الحظر على رفع العلم الروسي والأوكراني العام الماضي، ما أثار الكثير من الانتقادات من الجانب الأوكراني، بما في ذلك من السفير الأوكراني آنذاك في ألمانيا، أندريه ميلنيك.



وبحسب بيان من حكومة ولاية برلين في ذلك الوقت، فإن الغرض من حظر رفع الأعلام خلال إحياء ذكرى الحرب العالمية الثانية هو الحيلولة دون وقوع نزاعات محتملة في ضوء الحرب الراهنة في أوكرانيا.



وجادلت الشرطة بالمثل في بيانها أمس الجمعة قائلة: "يجب الحفاظ على ذكرى واحترام هذه النصب التذكارية حتى على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية الجارية. يجب ألا تتجاوز هذه الحرب الخطاب الديمقراطي وتؤدي إلى نزاعات أو اشتباكات في برلين، خاصة في ضوء رمزية هذا التاريخ".