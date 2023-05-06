إزالة 19 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمطاي في المنيا

تواصل مراكز محافظة المنيا، جهودها في تنفيذ أعمال الموجة الـ21 لإزالة التعديات، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، وذلك لمواجهة أي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين جميع أجهزة الدولة.



جاء ذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، ومتابعة وإشراف وزير التنمية المحلية.



من جانبه قال هشام فايز، رئيس مركز ومدينة مطاي، إنه تم تنظيم حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمركز مطاي.



وجاء ذلك ضمن الموجة الـ 21، بالتنسيق مع الأمن والجهات المعنية، حيث أسفرت الحملة عن إزالة 19 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، منها 11 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية بمساحة 1487.50 مترًا، و8 حالات إصلاح زراعي بمساحة 1270 مترًا.



وجاء ذلك بحضور نائب رئيس المركز، وحكمدار شمال ومركز شرطة مطاي، وعدد من الجهات المعنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.