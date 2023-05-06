مغادرة 120 من المعتمرين السودانيين مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إلى مطار بورتسودان

أقلعت طائرة مدنية من مطار الملك عبدالعزيز بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وعلى متنها 120 من المعتمرين السودانيين متوجهين إلى بلادهم.



وذكرت قناة "الإخبارية السعودية" أن الطائرة أقلعت من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، في طريقها إلى مطار بورتسودان بعدما تكفلت بهم المملكة خلال فترة تواجدهم فيها.



وكانت محادثات أولية بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وممثلي قوات الدعم السريع، بدأت في مدينة جدة اليوم السبت، تلبية لمبادرة سعودية أمريكية.



وأعلنت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، عن ترحيبهما ببدء المحادثات بين الطرفين، وحثتهما على استشعار مسؤولياتهما تجاه الشعب السوداني والانخراط الجاد في هذه المحادثات.