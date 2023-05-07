وزير المالية يعلق على تأخر المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح مع صندوق النقد

علق الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على تأخر المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي، قائلًا إنه في حوار مستمر مع الصندوق في واشنطن وغيرها.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن الاجتماعات متواصلة في تلك المرحلة بين الجانبين، مشيرًا إلى أن تحديد موعد المراجعة «مسألة وقت».



ونفى اتفاق الجانبين على موعد معين للمراجعة، قائلًا إن الجانبين كانا يستهدفان مراجعة البرنامج في مارس، لكن الأمر شهد تأجيلًا لظروف بداية شهر رمضان، وحلول عيد الفطر في شهر أبريل.



وأشار إلى عقد اجتماعات مع ممثلي الصندوق في واشنطن ومناقشة بعض النقاط معهم، شهر أبريل الماضي، معقبًا على التوقعات بعقد المراجعة في يونيو: «أعلم أن يونيو ذُكِر، لكن نأمل أن يكون الموعد باكرًا».