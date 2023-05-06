حزب المحافظين البريطاني: 20% نسبة الراغبين في تحويل بريطانيا من الملكية للجمهورية

قالت ميرفت خليل عضو حزب المحافظين البريطاني، إن حفل تتويج الأمير تشارلز الثالث، ملكًا لبريطانيا مُهم جدًا بالنسبة للمملكة البريطانية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «حضرة المواطن»، تقديم الإعلامي سيد علي، والمذاع على قناة «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن حفل التتويج هذه المرة يظهر العادات والتقاليد الخاصة بالمملكة للجيل الجديد.

وأشارت إلى أن الراغبين في تحويل الملكية إلى جمهورية، لا تزيد نسبتهم عن 20%، ومعظمهم من أصول عرقية غير بريطانية، مؤكده أن معظم الجيل الجديد يريد أن يكون تحت الملكية وأن يكون لهم تاريخ ويشعروا بأنهم من أصول ملكية.

وذكرت أن حفل مراسم حفل التتويج، كانت رائعة ولم تكن موجودة في حفل تتويج الملكة إليزابيث عام 1956، رغم أن الحفل اليوم كان يضم 2000 مدعو، بخلاف عدد المدعوين في حفل تنصيب الملكة والذي كان يضم أكثر من 5 آلاف فرد.

يذكر أن بريطانيا، نظمت حفلًا ضخمًا؛ لتتويج ملكها الجديد تشارلز الثالث الذي سيحضر حفل تتويج 90 حاكمًا ورئيسًا وملكًا من حول العالم، ولكن قائمة المدعوين لن تلتزم بالتقاليد هذه المرة، فقا لـ"سكاي نيوز".

وعلى مدى قرون، فرضت التقاليد عدم حضور أي عناصر ملكية متوجة في دول أخرى حفل تنصيب ملك بريطانيا، لكن الأمر اختلف هذه المرة، حيث إن ما لا يقل عن 4 ملوك وملكات ومجموعة من الأمراء والأميرات في طريقهم للحضور، من بين 90 حاكما ورئيسا مختلفا.