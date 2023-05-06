قال الدكتور حسام بدراوي، مستشار الحوار الوطني، إن التعليم في مصر قادر على النهوض، موضحا أن عشر سنوات قادرة على خلق نمط تعليم جديد في ظل تمثيل الشباب والأطفال بنسبة 65 % من المجتمع.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج «حديث القاهرة» عبر شاشة «القاهرة والناس»، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، أنه يجب دمج والتعليم والشباب والثقافة؛ في وزارة واحدة.

ولفت إلى مناشدته على مدار عشرين عامًا إلى إضافة مرحلة من 4 إلى 6 سنوات ضمن مراحل التعليم، مشيرا إلى أن بدء المرحلة التعليمية من عمر 4 سنوات؛ يسهم في بناء شخصية مختلفة كليًا وفقا للدراسات العلمية.

ورد سبب تفاؤله بشأن تطبيق نتائج وتوصيات الحوار الوطني، إلى الأزمة الاقتصادية الراهنة، مشددا على ضرورة تحديد مدة محددة لانتهاء الحوار الوطني.

وتابع: «في رأيي الشخصي أن مدخل مصر؛ هو كفاءة الإدارة.. في مصر الرئيس ممكن يوجه بحاجة ولا تنفذ من المسؤولين الصغار؛ لأن مصر دولة عميقة، على سبيل المثال فيه 10 قرارات كلنا نعرفها؛ ممكن تزيل عوائق الاستثمار في مصر والوزارة تعرفها ولا نرى شيئًا».