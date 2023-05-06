المشدد 7 سنوات للمتهم بضرب ابن زوجته والتسبب في وفاته بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، رئيس المحكمة، حكمها في القضية رقم 2283 جنايات مركز كفر صقر لسنة 2023، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 7 سنوات؛ لاتهامه بالتعدي بالضرب على ابن زوجته الطفل والتسبب في وفاته.



كانت النيابة العامة، قد أحالت المتهم "محمود.م.ع.س"، 35 سنة، سائق، مقيم بمركز أولاد صقر، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بأنه في غضون شهر نوفمبر الماضي، بدائرة مركز كفر صقر قد تعدى بالضرب على الطفل المجني عليه "نور.م.ح"، 10 سنوات، وتسبب في وفاته.



وجاء في أمر الإحالة أن المتهم قد تعدى عمدًا مع سبق الإصرار والترصد على الطفل المجني عليه وتسبب في إحداث الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، ولم يقصد من ذلك قتله، ولكن الضرب أفضى إلى موته حال كون المتهم من متولي ملاحظته وتربيته.



وأحرز المتهم خرطوم لأجل الاعتداء على الطفل دون مبرر لحيازته، فيما تبين من التحقيقات وأقوال والدة الطفل المجني عليه أن زوجها المتهم كان قد أصر على اصطحاب طفلها المجني عليه لرحلة عمل على سيارة نقل ثقيل يقودها، مدعيًا اتفاقه مع أحد أصدقائه من أصحاب ورش العمل المهنية لإلحاق الطفل بالعمل معه باعتباره من متولي ملاحظته كزوج أم للطفل، وأن المتهم قد سافر بالطفل بتاريخ 20 أكتوبر الماضي بمحاولة التواصل معه هاتفيا بعد السفر، ظل هاتفه مغلقا إلى أن عاد بالطفل جثة هامدة بتاريخ 15 نوفمبر الماضي.



وقالت والدة الطفل المجني عليه، خلال التحقيقات، إن زوجها المتهم كان دائم التعدي الجسدي على الطفل، وقبل السفر أنزل به جرحا حرقيا باستخدام ملعقة مُسخنة بباطن قدمه، فضلًا عن التعدي عليه باستخدام عصى وخرطوم، وأرجعت الوفاة لفعلة المتهم وتعديه المتكرر على ابنها بالضرب، تم القبض على المتهم وإحالته للمحكمة بتهمة ضرب أفضى إلى الموت.