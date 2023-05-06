أميك: السيارات المتداولة بالسوق المحلية تتراجع بـ294% خلال 3 أشهر

هبط إجمالى عدد السيارات التى تم تداولها فى السوق المصرية (مستوردة ومجمعة محليا) بنسبة كبيرة بلغت 294% خلال الربع الأول من عام 2023، لتصل إلى 18 ألف سيارة مقابل 71 ألف سيارة فى نفس الفترة من 2022، أى بتراجع زاد على 52 ألف سيارة.

وتراجعت أعداد السيارات المستوردة خلال أول 3 أشهر من العام الحالى، بنسبة كبيرة بلغت 86.9% لتصل إلى 5744 سيارة مقابل 43766 سيارة تم استيرادها فى الفترة المقارنة، بحسب تقرير حديث صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وبحسب التقرير الذى حصلت «مال وأعمال ــ الشروق» على نسخة منه، انخفضت أعداد السيارات التى يتم تجميعها بالسوق المحلية فى مصر أيضا لكن بنسبة أقل من المستوردة بلغت 54.1% خلال الربع الأول، لتصل إلى 12341 مركبة مقابل 26858 خلال الفترة المماثلة من 2022.

وعانت سوق السيارات فى مصر العام الماضى من توابع أزمة وقف الإنتاج العالمية، ووقف الاستيراد محليًا بسبب صعوبة تدبير العملة الأجنبية.

وكان تقرير أميك قد كشف عن تراجع حجم مبيعات سيارات الركوب فى مصر خلال عام 2022، بنسبة 38% لتسجل 133.857 ألف سيارة مقابل 215.072 ألف سيارة خلال 2021.

ويوجد العديد من مصانع السيارات فى مصر، سواء لشركات محلية أو تعود للشركات الأم، ومنها «نيسان صنى ونيسان سنترا، تويوتا فورتشنر، كيا سورينتو، إم جى 5، وبى واى دى 3، لادا جرانتا، هيونداى النترا HD، هيونداى أكسنت RB، وشيرى تيجو، شيرى أريزو، شيرى تيجو».

وتأمل الحكومة فى تعزيز قطاع السيارات فى مصر؛ حيث أصدرت عام 2018 قرارا بألا تقل نسبة المكونات المصنعة محليا فى السيارات المجمعة فى مصر عن 46.%

ونهاية اكتوبر 2022، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى القانون رقم 161 لنفس العام، والخاص بمنح بعض التيسيرات لاستيراد السيارات الخاصة بالمصريين المقيمين فى الخارج.

وجاء القانون تلبية لمطالب العديد من المصريين المقيمين بالخارج، حيث يتم بمقتضاه منح كل مصرى له إقامة سارية فى الخارج الحق فى استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة، لا يزيد عمرها على ثلاث سنوات من سنة الصنع، معفاة من جميع الجمارك والضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول.

ويتم ذلك مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لحساب وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية، يعادل قيمة جميع الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداد هذا المبلغ بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد.