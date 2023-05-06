عبدالحفيظ عن رغبة الأهلي في التعاقد مع مهاجم: نريد ضم هالاند

تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن خطة الفريق الأحمر في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان الأهلي قد توج بلقب كأس السوبر المصري للمرة الـ 13 في تاريخه، بعد فوزه على نظيره بيراميدز بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لقناة «أبو ظبي الرياضية» الإماراتية: «لابد أن يمتلك اللاعب قبل انضمامه إلى الأهلي عقلية أنه ليس أكبر من الفريق، اللاعب نجم وسيأخذ قدره كنجم، ولكن عندما يأتي لغرفة المدير الفني يجب أن يعرف أنه لاعب في الفريق».

وأضاف: «الأهلي يسير على نهج واضح في الميركاتو منذ سنوات، وهذا النظام تسلمناه من أيام مختار التتش، وهو وضع أسس ومن بعده سار الجميع عليها في الأهلي».

وتابع عبد الحفيظ: «أخبر اللاعبين في الأهلي دائمًا أنهم سيتعرضون للانتقاد من الجماهير، لذلك أهم شيء أن يكونوا جاهزين».

وأوضح: «أؤمن دائما أن عندما تأتي فرصة لكي تقوي فريقك يجب أن تفعل ذلك» وأضاف مازحًا: «ممكن نضم هالاند إعارة».