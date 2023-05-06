حصيلة أولى لضحايا زلزال عنيف ضرب اليابان

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توفي شخص واحد على الأقل وأصيب أكثر من 20 آخرين نتيجة الزلزال الذي بلغت قوته 6.3 درجة في محافظة إيشيكاوا اليابانية، حسبما ذكرت وسائل إعلام يابانية.

ضرب الزلزال الذي بلغ عمق مركزه 10 كيلومترات مدينة إيشيكاوا بعد ظهر الجمعة.

ولم يصدر تحذير من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي"، ولكن حدثت هزات ارتدادية بعد الزلزال.

وأفادت وسائل إعلام يابانية بمقتل شخص جراء الزلزال سقط من على سلم، فيما أصيب أكثر من 20 آخرين.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو في وقت سابق يوم الجمعة، إن شخصا واحدا في حالة حرجة عقب الزلزال.