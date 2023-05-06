مدرب بيراميدز: بلوغنا النهائيات أمر جيد يعكس قدراتنا على المنافسة

تحدث محمود فتح الله المدرب العام لبيراميدز، عن مباراة كأس السوبر المصري والتي جمعت فريقه والأهلي مساء الجمعة، وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدف نظيف.
وقال فتح في تصريحات تليفزيونية: «كل اللاعبين قدموا أداء مميزا وكان ينقصهم التوفيق، وصلنا لمرمى الأهلي طوال 120 دقيقة وأهدرنا عدة فرص».
وأضاف: «المباراة شهدت أكثر من التحام ضدنا كانت تستوجب إنذار لاعبي الأهلي، في حال تدخلت تقنية الفيديو، وركلة الجزاء التي حصل عليها الأهلي تقديرية ولا تحتسب».
وتابع: «بلوغ النهائيات أمر جيد يعكس قدرات بيراميدز على المنافسة، حتى وإن خسرها، نسعى لتكوين هوية واضحة لنحظى باحترام المنافسين».
وأوضح مدرب بيراميدز: «نتائج بيراميدز تحترم، وما زال بإمكان الفريق التتويج ببطولة (مستقبلا)».
وواصل: «تم إشراك أكثر من عنصر هجومي لتوصيل رسالة للاعبين أن الفريق لا ينوي الدفاع».
واختتم بالحديث عن واقعة محمد الشيبي مع لاعبي الأهلي، قائلا: «من الطبيعي حدوث مناوشات خاصة إن البطولة من مباراة واحدة».