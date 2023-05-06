 مدرب بيراميدز: بلوغنا النهائيات أمر جيد يعكس قدراتنا على المنافسة - بوابة الشروق
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مدرب بيراميدز: بلوغنا النهائيات أمر جيد يعكس قدراتنا على المنافسة

الشروق
نشر في: السبت 6 مايو 2023 - 3:15 ص | آخر تحديث: السبت 6 مايو 2023 - 3:19 ص

تحدث محمود فتح الله المدرب العام لبيراميدز، عن مباراة كأس السوبر المصري والتي جمعت فريقه والأهلي مساء الجمعة، وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدف نظيف.

وقال فتح في تصريحات تليفزيونية: «كل اللاعبين قدموا أداء مميزا وكان ينقصهم التوفيق، وصلنا لمرمى الأهلي طوال 120 دقيقة وأهدرنا عدة فرص».

وأضاف: «المباراة شهدت أكثر من التحام ضدنا كانت تستوجب إنذار لاعبي الأهلي، في حال تدخلت تقنية الفيديو، وركلة الجزاء التي حصل عليها الأهلي تقديرية ولا تحتسب».

وتابع: «بلوغ النهائيات أمر جيد يعكس قدرات بيراميدز على المنافسة، حتى وإن خسرها، نسعى لتكوين هوية واضحة لنحظى باحترام المنافسين».

وأوضح مدرب بيراميدز: «نتائج بيراميدز تحترم، وما زال بإمكان الفريق التتويج ببطولة (مستقبلا)».

وواصل: «تم إشراك أكثر من عنصر هجومي لتوصيل رسالة للاعبين أن الفريق لا ينوي الدفاع».

واختتم بالحديث عن واقعة محمد الشيبي مع لاعبي الأهلي، قائلا: «من الطبيعي حدوث مناوشات خاصة إن البطولة من مباراة واحدة».


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