 مدافعا عن نفسه.. بايدن: أنا أكثر خبرة من أي شخص وأعرف أكثر مما تعرفه غالبية الشعب - بوابة الشروق
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مدافعا عن نفسه.. بايدن: أنا أكثر خبرة من أي شخص وأعرف أكثر مما تعرفه غالبية الشعب

د ب أ
نشر في: السبت 6 مايو 2023 - 10:08 ص | آخر تحديث: السبت 6 مايو 2023 - 10:08 ص

 

بدد الرئيس الأمريكي جو بايدن، شكوكا بأنه غير لائق لولاية أخرى، بسبب عمره في أول مقابلة تليفزيونية، منذ الإعلان عن عزمه الترشح للفوز بولاية ثانية الشهر الماضي.

وقال بايدن -ديمقراطي- في مقابلة بثتها قناة "إم.إس.إن.بي.سي" التلفزيونية، الليلة الماضية: "لقد اكتبست الكثير من الحكمة وأعرف أكثر من الغالبية العظمى من الشعب".

وأضاف "وأنا أكثر خبرة من أي شخص شغل المنصب على الإطلاق. وأعتقد أنني أثبت أنني جدير بالاحترام وناجح أيضا".

ودخل بايدن البيت الأبيض في عام 2021، كأكبر رئيس أمريكي سنا على الإطلاق، وفي حال فوزه في انتخابات 2024، سيكون عمره 86 عاما، بحلول نهاية فترة رئاسته الثانية.


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