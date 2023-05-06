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معلول بعد التتويج بالسوبر: شخصية الأهلي صنعت الفارق

محمد عاطف
نشر في: السبت 6 مايو 2023 - 3:00 ص | آخر تحديث: السبت 6 مايو 2023 - 3:00 ص

علق التونسي علي معلول لاعب النادي الأهلي، على تتويج الفريق الأحمر بلقب كأس السوبر المصري، بعد الفوز على بيراميدز مساء الجمعة.

وكان الأهلي قد توج بلقب كأس السوبر المصري للمرة الـ 13 في تاريخه، بعد فوزه على نظيره بيراميدز بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

ونشر معلول عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، صورته من مباراة الأهلي وبيراميدز في السوبر المصري، معلقا عليها: «بطولة جديدة في الجزيرة وكالعادة شخصية الفريق صنعت الفارق».

وأضاف: «وشكرا جمهور الأهلي على دعمكم الدائم لنا».

 


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