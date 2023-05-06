مجلس حقوق الإنسان الأممي يناقش أزمة السودان في جلسة خاصة

يناقش مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الخميس المقبل، الصراع المتصاعد في السودان خلال جلسة خاصة تعقد في جنيف بناء على طلب ألمانيا وبريطانيا والنرويج والولايات المتحدة.



وقال متحدث باسم المجلس اليوم الجمعة، إن محور أعمال الجلسة هو "تأثير الصراع في السودان على حقوق الإنسان".



وأفادت وكالات الأمم المتحدة مؤخرا بوقوع هجمات على مناطق سكنية ومنشآت طبية ونهب وتهجير للمواطنين من جانب قوات الدعم السريع شبه العسكرية السودانية.



ويخوض الرئيس الفعلي للسودان عبد الفتاح البرهان صراعا على السلطة مدعوما من الجيش ضد نائبه محمد حمدان دقلو، الذي يقود قوات الدعم السريع.