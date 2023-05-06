دائما ما ينجح الأمير لويس أصغر أبناء ولى العهد البريطاني الأمير ويليام في سرقة الأضواء خلال المناسبات الملكية، بحركات لافته من قبيل إخراج لسانه لوالدته أو تغطية أذنيه بطريقة درامية على شرفة قصر باكنجهام وحتى اليوم خلال تتويج جده تشارلز ملكا لبريطانيا لم يخذل محبيه.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن لويس، أصغر أبناء أمير وأميرة ويلز -الذي أتم عامه الخامس في 23 أبريل الماضي- أذاب القلوب اليوم في كنيسة وستمنستر آبي خلال تتويج الملك تشارلز الثالث.

أشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الأمير الرابع في ترتيب ولاية العرش، الذي بدا مظهره فخما بالزي الذي صنعه خياطو "سافيل رو"، غير مهتم بتثاؤبه خلال المراسم.

وظل الأمير ينظر في أرجاء الكنيسة، وأشار إلى أحد الأشياء بينما جلس بجانب شقيقته الأميرة تشارلوت خلال اللحظات الأولى للقداس التاريخي.

وشوهد لويس يتثائب أثناء دخوله الكنيسة ممسكا بأيدي شقيقته تشارلوت، فضلا عن ركله بقدميه في الأرجاء، مما اضطر والدته كيت لأن تهمس له.

وفي وقت لاحق، اتكأ الأمير للخلف على كرسيه مما يوضح أن القداس الطويل ربما كان أكثر مما يتحمله طفل يبلغ من العمر خمسة أعوام.

وفي البداية، لم يكن من المفترض أن يحضر التتويج، لكن يبدو أن العائلة قررت في اللحظة الأخيرة ضمه إلى القداس. ويعتقد أن الأمير لويس لن يحضر حفل الغد في وندسور.

وسرق الأمير لويس الأضواء خلال احتفالات موكب عيد ميلاد الملكة السنوى "تروبينج ذا كولور" في يونيو من العام الماضي، حيث رسم على وجهه تعبيرات مضحكة، بما في ذلك تغطية أذنيه أمام الملكة عندما علا ضجيج محركات الطائرات خلال العرض الجوي.