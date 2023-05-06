واصلت أسعار السيارات ارتفاعها فى السوق المحلية بعد إجازة عيد الفطر، بالرغم من عدم توافرها بالمعارض، ورفعت بعض الشركات أسعار موديلاتها بقيمة كبيرة لتتراوح قيم الزيادة بين 5 آلاف جنيه و140 ألف جنيه فى بعض الأنواع.

إم جى 5

ارتفع سعر إم جى 5 موديل 2023 بقيمة وصلت إلى 35 ألف جنيه ليصل سعر بيع الفئة الأولى إلى 610 آلاف جنيه، والثانية إلى 650 ألف جنيه، والثالثة 680 ألفا.

إم جى 6

ارتفعت إم جى 6 بقيمة تصل إلى 30 ألف ليصل سعر بيع الفئة الأولى إلى 800 ألف جنيه، والثانية إلى 840 ألف جنيه، والثالثة لـ865 ألفا.

إم جى RX5

ارتفع سعر أم جى RX5 موديل 2023 بقيمة وصلت إلى 50 ألف جنيه ليصل سعر بيع الفئة الأولى إلى 900 ألف جنيه والفئة الأولى اكسسوارات إلى 920 ألف، والثانية إلى 950 ألف جنيه.

إم جى ZS

ارتفعت إم جى ZS بقيمة تصل إلى 25 ألف ليصل سعر بيع الفئة الأولى إلى 700 ألف جنيه، والثانية إلى 735 ألف جنيه، والثالثة 745 ألفا.

إم جى HS

ارتفعت إم جى HS بقيمة تصل إلى 50 ألف ليصل سعر بيع الفئة الأولى إلى مليون و50 ألف جنيه، والثانية إلى مليون و60 ألف جنيه، والثالثة لمليون و90 ألفا.

بيجو 301

ارتفع سعر بيجو 301 موديل 2023 بقيمة 55 ألف جنيه ليصل سعر بيع الفئة الأولى إلى 625 ألف جنيه، والثانية 660 ألف.

بيجو 508

ارتفع سعر بيجو 508 بقيمة تصل إلى 110 آلاف جنيه ليصل سعر بيع الفئة الأولى إلى مليون و260 ألف جنيه، والثانية مليون و385 ألف، والثالثة (إصدار جى تى ماكس) لمليون و645 ألفا.

بيجو 2008

ارتفع سعر بيجو 2008 بقيمة تصل إلى 85 ألف جنيه ليصل سعر بيع الفئة الأولى إلى 980 ألف جنيه، والثانية مليون و55 ألفا، والثالثة لمليون و120 ألفا.

بيجو 5008

ارتفع سعر بيجو 5008 بقيمة تصل إلى 130 ألف جنيه ليصل سعر بيع الفئة الأولى إلى مليون و 115 ألف جنيه، والثانية مليون و525 ألفا، والثالثة لمليون و680 ألفا.

أوبل كورسا

ارتفع سعر الفئة الأولى لتسجل 810 آلاف جنيه والثانية إلى 870 ألف جنيه.

أوبل كروس لاند

ارتفع سعر بيع الفئة الأولى إلى 860 ألف جنيه، والثانية بلغت 940 ألف جنيه.

أوبل موكا

بلغ سعر بيع الفئة الأولى مليونا و50 ألف جنيه، والثانية سجلت مليونا و120 ألفا.

شيفروليه كابتيفا

ارتفعت أسعار شيفروليه كابتيفا 2022 بقيمة تصل إلى 140 ألف جنيه ليصل سعر بيع الفئة الأولى 980 ألف، والثانية مليون جنيه، والثالثة إلى مليون و90 ألف جنيه، والرابعة إلى مليون و110 آلاف.

شيرى أريزو 5

زاد سعر سيارة شيرى أريزو 5 موديل 2023 بقيمة وصلت لـ10 آلاف جنيه، ليصل سعر ربيع الفئة الأولى منها 400 ألف جنيه، والفئة الثانية 440 ألف جنيه، والثالثة: 465 ألف جنيه.

وتأتى هذه الزيادات الكبيرة فى وقت يعانى فى السوق المحلية فى مصر من نقص المعروض، إلى جانب تراجع حجم الطلب على الشراء بسبب ارتفاع الأسعار المبالغ فيه كما وصفه بعض المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعى.

وشهدت سوق السيارات المصرية، خلال العامين الماضيين، موجة زيادات متتالية فى الأسعار طالت جميع السيارات تقريبا بنسب كبيرة، نتيجة زيادة الوكلاء والمستوردين للأسعار، بسبب خفض غالبية الإنتاج عالميا، بسبب مشكلة نقص الرقائق الإلكترونية وارتفاع تكلفة الشحن وتعطل سلاسل الإمدادات.