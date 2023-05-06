أليو ديانج يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي في الصيف

حسم المالي أليو ديانج لاعب النادي الأهلي، الجدل حول مستقبله مع الفريق الأحمر، وذلك بعد ارتباط اسمه بالرحيل عن القلعة الحمراء في الصيف القادم.

وكان الأهلي قد توج بلقب كأس السوبر المصري للمرة الـ 13 في تاريخه، بعد فوزه على نظيره بيراميدز بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وقال أليو ديانج في تصريحات لقناة «أبو ظبي الرياضية» عقب المباراة: «سأفتح قلبي، كل فترة انتقالات يتحدث الإعلام عن رغبتي في الرحيل عن الأهلي، وأنا لم أفكر في ذلك ولو مرة واحدة».

وأضاف: «لم أفكر قط في الرحيل، أنا أهلاوي وأحب النادي الأهلي، لا أدري من أين تأتي هذه الأخبار، لم يتصل بي أحد».