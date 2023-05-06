تقرير: لأول مرة قضايا البيئة في قسم ملك بريطانيا

قالت صحيفة "جادريان" البريطانية، قبل قليل، إن القسم الذي أداه الملك تشارلز الثالث خلال مراسم تتويجه، كان مختلفا عن القسم الذي أدته الملكة الراحلة إليزابيث الثانية والدة تشارلز في عام 1953.



وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه: "للمرة الأولى أُضيفت المقدمة التي ألزمت الملك بشكل خاص بالسعى إلى تعزيز بيئة يمكن للناس من جميع الأديان والمعتقدات العيش فيها بحرية".



يشار إلى تنفيذ عدة اعتقالات في لندن هذا الصباح لأشخاص يرغبون في الاحتجاج السلمي ضد النظام الملكي.



وأوقفت الشرطة البريطانية في وقت سابق، اليوم السبت أعضاء بارزين من حركة "جمهورية" المناهضة للملكية من بينهم الزعيم جراهام سميث أثناء استعدادهم للاحتجاج على تتويج الملك تشارلز الثالث.



وقال ناشط من حركة "جمهورية" في ميدان ترافالجار في لندن لوكالة الصحافة الفرنسية: "أوقفوا 6 من منظمينا وصادروا مئات اللافتات ولن يخبرونا عن سبب توقيفهم أو مكان احتجازهم"، ومن بينهم الرئيس التنفيذي للحركة جراهام سميث.



وردد بعض المتفرجين القريبين "حرروا جراهام سميث!" فيما صاح آخرون "ليحفظ الله الملك" ملوّحين بأعلام المملكة المتحدة.



وعلى حسابها الرسمي في موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أكدت حركة "جمهورية" التوقيفات ومصادرات اللافتات، وأضافت "هل هذه هي الديمقراطية؟".