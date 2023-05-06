باتشيكو بعد خسارة السوبر: «الآن فهمت لماذا رفض مرتضى منصور مشاركة الزمالك»

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علق البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز، على خسارة فريقه أمام الأهلي بهدف نظيف، في مباراة كأس السوبر المصري التي أقيمت على ملعب «محمد بن زايد» مساء الجمعة.

وقال باتشيكو في تصريحات بالمؤتمر الصحفي: «الأهلي فريق كبير ولعب مباراة جيدة، وكذلك فريقي قدم مباراة كبيرة، ولكن في النهاية الأهلي فاز بضربة جزاء».

وأضاف: «هناك أشياء لا أريد الحديث عنها، حتى لا أدخل في مشاكل مع اتحاد الكرة، ويتم توقيع عقوبات عليّ في الفترة القادمة».

وأتم: «ولكنني فهمت الآن، لماذا رفض مرتضى منصور (رئيس الزمالك) المشاركة في السوبر، ولهذا أوجه له التحية».