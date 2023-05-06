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كلوب: «صلاح غير قابل للإيقاف»

محمد عاطف
نشر في: السبت 6 مايو 2023 - 10:19 م | آخر تحديث: السبت 6 مايو 2023 - 10:19 م

تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، عن فوز الريدز أمام برينتفورد مساء اليوم السبت، في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».

وقاد صلاح فريقه ليفربول لتحقيق الانتصار أمام برينتفورد، بعد تسجيله هدفا في المبارة التي أقيمت على ملعب أنفيلد، في إطار منافسات الجولة الـ 35 من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: «دفاعنا اليوم في الكرات الثابتة أمام برينتفورد، كان أفضل دفاع رأيته في حياتي».

وأضاف: «ربما ينسى الناس أنه في حال حقق برايتون الانتصار في جميع المباريات سيكونون فوقنا في جدول الترتيب، وهذا ممكن مع كرة القدم التي يقدمونها».

وبسؤاله عن رأيه في صلاح، قال: «محمد صلاح غير قابل للإيقاف، لقد ولد هكذا يسجل الأهداف دائمًا، هذه طبيعته».


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