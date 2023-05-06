تتوجه أنظار العالم أجمع، في هذه الأثناء، إلى مراسم تتويج تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا ضمن مراسم تاريخية يحضرها الكثير من الزعماء حول العالم.

ووصل الملك على متن العربة الماسية، إلى كنيسة وستمنستر لبدء المراسم، وشوهد الملك المتوج متوشحا برداء بأكمام مصنوع من القماش الذهبي، المعروف باسم "السوبرتونيكا"، و"الرداء الإمبراطوري" - وهو ثوب ذهبي بأسلوب الكهنوت، يحاك من خيوط ملونة، وارتدتهما والدته الملكة إليزابيث الثانية خلال تتويجها عام 1953.

وهاتان القطعتان هما جزء من العناصر المعقدة التي ستتكون منها الأثواب التي سيرتديها الملك خلال مراسم التتويج داخل دير وستمنستر في لندن، وتعرض هذه العناصر عادة في برج لندن وآخر مرة تم ارتداؤها من قبل والدة تشارلز، الملكة إليزابيث الثانية، خلال تتويجها.

وجرى إغلاق المعطف المطرز بالكامل عند الخصر بـ "حزام سيف التتويج". ويتألف هذا الحزام من قماش ذهبي ومطرز بخيوط ذهبية، فيما يحتوي الرداء على إبزيم ذهبي ومشبك يستخدم لتثبيت "سيف القرابين" المرصع بالجواهر الذي يقدم للملك خلال مراسم التتويج، بحسب شبكة "سي إن إن".

ويتم ارتداء العمامة الذهبية الكبيرة المسماة الرادء الإمبراطوري فوق السوبرتونيكا، والمصمم ليتناسب مع تتويج الملك جورج الرابع عام 1821 وتم إعادة استخدامه من قبل ملوك بريطانيا منذ ذلك الحين.

وتحت أنظار نحو 100 من رؤساء الدول وكبار الشخصيات ومنهم السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن، يُتوج تشارلز على غرار 40 من أسلافه في كنيسة وستمنستر التي شهدت جميع مراسم التتويج بالبلاد منذ وليام الفاتح في عام 1066.

وستتوج زوجته الثانية كاميلا (75 عاما) ملكة قرينة خلال المراسم التي تستمر ساعتين. وعلى الرغم من أن المراسم تضرب بجذورها في التاريخ فإن القائمين عليها سيحاولون تقديم صورة لنظام ملكي وأمة يتطلعان إلى المستقبل.

وستكون المراسم على نطاق أصغر من تلك التي أقيمت لتتويج الملكة الراحلة إليزابيث في عام 1953، لكنها ستهدف مع ذلك إلى أن تكون مبهرة حيث ستضم مجموعة من الرموز التاريخية من كرات ذهبية وسيوف مرصعة بالجواهر إلى صولجان يحمل أكبر قطعة ألماس مقطوعة وعديمة اللون في العالم.

وتولى تشارلز حكم بريطانيا خلفا لوالدته الملكة إليزابيث عقب وفاتها في سبتمبر الماضي، وسيصبح في سن الرابعة والسبعين أكبر ملك بريطاني يضع على رأسه تاج سانت إدوارد المصنوع قبل 360 عاما عندما يجلس على كرسي العرش الذي يعود إلى القرن الرابع عشر في كنيسة وستمنستر في لندن.