الجيش السوداني يتهم قوات الدعم السريع بإطلاق النار على سيارة السفير التركي واحتجازه

اتهم الجيش السوداني، قوات الدعم السريع بإطلاق النار على سيارة السفير التركي واحتجازه.

وأضاف الجيش السوداني في بيان له، أن الدعم السريع "تطلق آلتها الإعلامية الكاذبة، أن القوات المسلحة هي من قامت بذلك"، مردفا: "فاتها أن السفير نفسه موجود ويستطيع شرح ما جرى بكل بساطة".

وكانت سيارة السفير التركي لدى السودان، تعرضت إلى إطلاق نار، حسبما أعلنت قوات الدعم السريع، السبت.

وقالت القوات إن سيارة السفير التركي بالخرطوم إسماعيل جوبان أوغلو تعرضت لإطلاق نار، بعدما تم التنسيق المسبق بين الطرفين حول الإجلاء.

ووجهت قوات الدعم السريع، الاتهام إلى الجيش في الواقعة، وقالت إن مباني السفارة تقع تحت سيطرة الجيش السوداني، وفق تعبيرها.