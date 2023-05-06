خبير تحكيمي: الأهلي استحق ركلة جزاء أخرى في السوبر والشناوي أفلت من الطرد

أكد سمير محمود عثمان، الخبير التحكيمي أن الأهلي استحق ركلة جزاء ثانية أمام بيراميدز في مباراة السوبر المصري، التي حسمها الأهلي لصالحه.

الأهلي فاز على بيراميدز 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الجمعة، على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، ليحقق لقب كأس السوبر المصري للمرة الثالثة عشرة في تاريخه.

وقال سمير عثمان في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «استحق علي جبر الحصول على إنذار في بداية المباراة، وليس بطاقة حمراء.. لكنه استحق إنذارا ثانيا بسبب لمسة يد في الدقيقة 32».

وأضاف: «في ركلة الجزاء المحتسبة مدافع بيراميدز تعامل بإهمال مع كهربا، وركلة الجزاء صحيحة لأن هناك إعاقة، حتى وإن لم يكن مدافع بيراميدز متعمدا».

وتابع: «الشناوي استحق الطرد لأنه اندفع لضرب أحد لاعبي بيراميدز.. هو قائد منتخب مصر، ويجب أن يكون لديه ثبات انفعالي أفضل وكان يجب أن يتدخل الفار في هذه اللقطة لمساعدة محمود البنا».

وأتم: «هناك ركلة جزاء لصالح الأهلي ضد علي جبر لم تحتسب، وكان يستحق بطاقة صفراء ثانية في هذه اللعبة».