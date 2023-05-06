تقرير: كوريا الشمالية ربما تستحدث موقعا لإطلاق الأقمار الاصطناعية

تبين صور الأقمار الاصطناعية، أن كوريا الشمالية ربما تستحدث وتعزز منشآتها لإطلاق الأقمار الاصطناعية، في منطقة "سوهاي"، طبقا لما ذكره موقع "38 نورث" الإلكتروني.



وذكر الموقع الإلكتروني، الذي يتابع الأحداث في كوريا الشمالية ومقره واشنطن أنه تجرى عمليات إنشاء جديدة، في منطقة على طول الساحل، كان يتم استخدامها سابقا لأغراض زراعية، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.



وأضاف الموقع الإلكتروني، أنه بينما هدف المباني المحدد غير واضح، من المحتمل أن يكون البناء الجديد جزءا من جهود البلاد لتحديث وتعزيز منشآتها لإطلاق الأقمار الاصطناعية.



وتابع الموقع الإلكتروني أن العمل بالبناء الجديد بدأ في 19 و30 أبريل الماضي وبعد ذلك بأكثر من أسبوع بقليل، يبدو أن الطابق الأول من أحد المباني، على وشك الاكتمال.



وكانت كوريا الشمالية قد ذكرت الأسبوع الماضي أنها ستواصل تعزيز قوة ردعها للحرب النووية وستمارس حقها في الدفاع عن الذات، ردا على النشر الإضافي للأصول النووية من قبل أمريكا، بالقرب من شبه الجزيرة الكورية.