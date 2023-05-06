سفينة حربية إسبانية تنقذ 162 مواطنا أوروبيا من السودان

أنقذت سفينة حربية إسبانية، 162 من مواطني دول الاتحاد الأوروبي ورعايا من دول أخرى من السودان يوم الجمعة، ومن بينهم مواطنون من ألمانيا والنمسا وفرنسا وإيطاليا، حسبما قال متحدث باسم خدمة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي.

واتجهت السفينة الحربية الإسبانية "رينا صوفيا" إلى المملكة العربية السعودية.

وتم تنظيم عملية الإجلاء بواسطة خدمة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي، التي تدير العلاقات الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي مع الدول غير الأعضاء في الاتحاد.

وتعتبر العملية استثنائية بالنسبة لأولئك الذي لم يتمكنوا من الفرار إلى مكان آمن بواسطة الطيران أو سفن أخرى في الأسابيع الأخيرة.

وكتب جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، وهو إسباني الجنسية: "أشكر إسبانيا لتنفيذها عملية إجلاء بحري بالفرقاطة رينا صوفيا".

وأضاف أنه تم حتى الآن، إجلاء نحو 2500 من مواطني الاتحاد الأوروبي ودول أخرى بواسطة عمل أوروبي مشترك.

واندلعت اشتباكات في السودان، منذ 15 أبريل الماضي، بين الجيش السوداني وعناصر الدعم السريع، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وتفاقم للأزمات داخل وسط العاصمة السودانية من نقص للمواد الغذائية والطبية، وتوقف لعدد كبير من المستشفيات؛ بسبب تعطل التيار الكهربائي ونقص الكوادر الطبية، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات؛ لحقن دماء الشعب السوداني.