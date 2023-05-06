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كهربا: أشكر زملائي والجهاز الفني على دعمي بعد فترة إيقافي

عمرو فهمي
نشر في: السبت 6 مايو 2023 - 12:38 ص | آخر تحديث: السبت 6 مايو 2023 - 12:38 ص

أعرب محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بالتتويج بلقب كأس السوبر بعد الفوز على بيراميدز بهدف دون رد سجله علي معلول من ضربة جزاء، ‏في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على استاد محمد بن زايد في الإمارات.‏

وقال كهربا: «كنت متفائلًا قبل المباراة بالفوز والتتويج بلقب السوبر، والجميع كان في حالة تركيز كبيرة لإسعاد كل الجماهير التي تواجدت في الاستاد».

وتابع كهربا: «نجحت في المساهمة في ركلة الجزاء والتي منحت الفريق الفوز بفضل مساعدة زملائي في الفريق».

واستكمل كهربا: «أشكر اللاعبين والجهاز الفني على مساعدتي في العودة والتألق رفقة الفريق بعد انتهاء فترة الإيقاف، بالإضافة إلى عائلتي التي كانت عاملًا مساعدًا بشكل كبير».

وأثنى كهربا على استاد محمد بن زايد والذي استضاف مباراة السوبر أمام بيراميدز، مؤكدًا أن جماهير الأهلي جعلت أجواء الملعب عالمية وتستحق الفرحة بالتتويج بلقب السوبر.


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