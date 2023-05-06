رئيس وزراء بريطانيا يصف تتويج الملك تشارلز بأنه لحظة فخر وطني استثنائي

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، في رسالة قبيل أحد أقدم الطقوس البريطانية، إن تتويج الملك تشارلز ليس مجرد "مشهد ولكن تعبير فخور عن التاريخ".



وأضاف رئيس الوزراء البريطاني، الذي سيكون من بين قادة الأحزاب والشخصيات البارزة في كنيسة "وستمنستر آبي" في وقت لاحق اليوم السبت، إنها فرصة من أجل "الأمل والتفاؤل" بشأن المستقبل.



ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا"، عن سوناك قوله "تتويج الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا سيكون لحظة فخر وطني استثنائي".



وتابع "مع الأصدقاء من مختلف أنحاء الكومنولث وخارجها، سنحتفل بالطبيعة الدائمة لملكيتنا العظيمة، واستمرارها وإخلاصها للواجب وخدمة الآخرين".



وأضاف "لا توجد دولة أخرى يمكن أن تقدم مثل هذا العرض المذهل- المواكب والأبهة والمراسم وحفلات الشوارع".