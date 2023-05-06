لم يكن مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي ليغفلوا عن التعليق على قبعة الأميرة الملكية آن، التي حجبت رؤية الأمير هاري خلال مراسم تتويج والده الملك تشارلز، اليوم السبت، في كنيسة وستمنستر آبى.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن المشاهدين حول العالم سارعوا لالتقاط اللحظات الطريفة من الاحتفال الباهر في كنيسة وستمنستر آبي هذا الصباح.

وأضافت الصحيفة أن من بين تلك اللقطات جاءت القبعة الضخمة التي ارتدتها الأميرة الملكية، والتي بدا أنها تحجب رؤية الأمير هاري، الذي جلس خلفها خلال مراسم التتويج.

وبحسب الصحيفة، تكهن كثيرون عما إذا كانت هذه الحركة متعمدة "لمعاقبة" دوق ساسكس، الذي كان صريحا في انتقاده للعائلة الملكية في سيرته الذاتية "سبير" أو "الاحتياطي" والمسلسل الوثائقي الذي عرضته منصة "نتفليكس" مؤخرا.

وقارن هذه اللحظة آخرون بأخرى حجبت فيها رؤية زوجة هاري، ميجان، بسبب شمعة عملاقة خلال جنازة الملكة إليزابيث الثانية العام الماضي.

وغرد أحد مستخدمو موقع "تويتر"، قائلا: "إنه لأمر مضحك أن يصبح هاري عالقا بجلوسه خلف آن التي ترتدي قبعة عملاقة عليها ريشة كجزء من زيها. لا مساحة رؤية لهاري".

وأضاف آخر: "قبعة الأميرة آن مع تلك الريشة الطويلة هي شمعة هذا العام".

وجلس الدوق بين زوج الأميرة أوجيني، جاك بروكسبانك، والأميرة ألكسندرا، ابنة عم الملكة الراحلة، التي لم تكن فردا ملكيا عاملا منذ عشرة أعوام.

وانضم إليهم ابنتا الأمير إدوارد، أوجيني (33 عاما)، وبياتريس (34 عاما)، وزوجها ادواردو مابيلى موزى.

وجلس أفراد الأسرة الملكية العاملين فقط في الصف الأمامي من الاحتفال التاريخي، والذي ضم أمير ويلز ويليام وأميرة ويلز كاثرين، ودوق ودوقة إدنبرة – إدوارد وصوفي – وأبنائهم الليدي لويس وجيمس إيرل ويسكس، بالإضافة إلى آن وزوجها السير تيم لورنس.

وكان بين الحضور أيضا الأمير لويس الصغير، نجم اليوبيل البلاتيني عندما سرق القلوب بأسلوبه الغريب على شرفة قصر باكنجهام.