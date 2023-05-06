رضوى الشربيني لحسن شاكوش : كده تطرد بنت الجيران بعد ما سجدت لربنا شكر

علقت الإعلامية رضوى الشربيني، على واقعة تحرير زوجة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش محضرًا ضده لاتهامه بطردها من المنزل في وقت متأخر من الليل، بمنطقة أكتوبر، والاستيلاء على منقولاتها الزوجية وشبكتها، وأيضًا إيصال أمانة لصالحها بديل مؤخر الصداق.

ونشرت رضوى عبر حسابها الشخصي تويتر صورة من حفل زفاف حسن شاكوش وزوجته تسجد شكر لله، وصورة أخرى بعد اعلان الانفصال بثلاثة اشهر وعلقت قائلة: «كدة يا حسن تطرد بنت الجيران بعد ما سجدت لربنا سجدة شكر قدام الناس كلها علشان اتجوزتك و كمان تدخلها القسم بعد شهرين جواز يا راجل!».

وأضافت: «تقديرك للراجل اللي معاكي بيتبني بالمواقف والعشرة ودول الإثبات الوحيد فما تسبقوش الأحداث، وتقديرك ليه مش معناه انك تتنازلي أو تقللي من نفسك علشانه، الله يكون فى عونها».

وكانت رضوى قد علقت علي السجدة التي أدتها زوجة حسن شاكوش وقت حفل زفافهما في مارس الماضي، والتي أثارت ضجة كبيرة وقتها عبر مواقع التواصل الإجتماعى، قائلة: "كل واحد من حقه يعبر عن فرحته بالطريقة اللي تعجبه".

وحررت زوجة حسن شاكوش، محضرا ضده، تتهمه فيه بطردها من المنزل، نتيجة خلافات بينهما، والاستيلاء على أموالها.

وتلقى قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من ربة منزل تتهم زوجها المطرب حسن شاكوش بطردها منذ أيام خارج المنزل داخل منتجع سكني شهير.

وأضافت المُبلغة أن المطرب استولى على أموالها وسرق ذهبها وإيصال أمانة مؤخر الصداق، وعفش الزوجية بعد نشوب خلافات بينهما، وتهديدها بالطلاق.